La Justicia condenó a tres personas por un homicidio a un hombre en el barrio Cerro Ejido, en Artigas, mientras se estaba inauguarando la escuela de samba Dragones do Morro. Se determinó, mediante proceso abreviado, una pena de diez años para dos hombres por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y una pena de 14 meses por encubrimiento a un tercer hombre implicado.

El asesinato sucedió el 30 de noviembre, durante la madrugada, cuando alguien dio cuenta a la Policía de que había habido disparos en el lugar. Al llegar, la víctima ya había sido trasladada a un centro asistencial, en el que posteriormente falleció.

Durante la investigación, que fue liderada por la fiscal adscripta de Artigas Beatriz González, se logró determinar la participación de dos personas en los hechos. En el caso de una de ellas, se realizó un allanamiento y se incautaron vainas y el documento de identidad de la segunda persona implicada.

Según informó Fiscalía, de los testimonios de los testigos, así como de los propios imputados, surgió que la segunda persona identificada disparó en seis oportunidades contra la víctima, y el otro hombre, cuya casa fue allanada, actuó como coautor al dar indicaciones para que lo asesinara.

La persona condenada por encubrimiento no permitió a la Policía realizar una inspección en su casa y negó que uno de los indagados estuviera allí. Sin embargo, uno de los condenados salió desde el interior de la casa, por lo que el propietario terminó reconociendo ante la Policía que había alojado a ambos, que se estaban escondiendo por haber “matado a alguien en la madrugada”.