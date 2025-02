Se investiga el vínculo del ataque y los enfrentamientos entre bandas en el Cerro Norte.

Este miércoles, pasadas las 21.30, en la esquina de Berna y Egipto pasó una moto negro NK con dos ocupantes y dispararon a Alberto “Betito” Suárez, hiriéndolo en el abdomen. Suárez, que estaba haciendo un asado en la puerta de su casa cuando recibió cuatro disparos, fue trasladado en taxi hasta la emergencia del Hospital del Cerro y luego al Hospital Maciel, donde fue intervenido. Una vez fuera de peligro decidió abandonar el hospital, dado que no está requerido por la Policía.

Si bien el ataque es atribuido a un conflicto entre Los Colorados y Los Suárez, dos bandas que se disputan el control del narcotráfico en Cerro Norte, fuentes del barrio señalaron a la diaria que el ataque no estaría vinculado a eso, y que no se ha establecido vínculos entre Los Suárez y el ataque ocurrido en la rambla de Buceo contra uno de los integrantes de Los Colorados. Además, sostuvieron que la prueba de que Suárez no estuvo detrás de esos ataques y no se sentía amenazado es que estaba haciendo un asado en la puerta de su casa, sin seguridad.

Las fuentes señalaron que Suárez abandonó el hospital por razones de seguridad; se fue en silla de ruedas y tomando todas las precauciones que los médicos le transmitieron. Por otra parte, advirtieron que pese a que le dispararon a matar la policía no le tomó declaración, algo que ocurre con cualquier otra víctima.

Sobre las 5.30 de la mañana, Suárez publicó en su cuenta de Instagram una foto tomando mate y la frase: “No manden niños a hacer cosas de hombres”, en una publicación difundida por Radio Sarandí.