En la mañana de este jueves fue detenido el exalcalde de Noblía, Favio Freire, quien hasta el martes se desempeñó como director de la Policía Municipal de la Intendencia de Cerro Largo. Freire, de 44 años, fue alcalde de Noblía entre 2015 y 2025. Fuentes allegadas a la causa, informaron a la diaria que este jueves fue imputada Elvira del Río, exdirectora de Turismo de la intendencia y empresaria de una academia de choferes.

La fiscal letrada de Cerro Largo de segundo turno, Leticia Siqueira, continúa la investigación por la expedición irregular de libretas de conducir, en la que fueron condenadas tres personas y hay otras cinco imputadas.

“Esto es un caso de corrupción pública”, señaló la fiscal tras la primera audiencia, en la que llegó a condenas por acuerdo abreviado por delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público.

Siqueira dijo en una rueda de prensa que aún se está trabajando para determinar otras responsabilidades y señaló que la investigación logró obtener un listado de personas, que coinciden con quienes obtuvieron las libretas, que giraban a intermediarios. “De ahí esos dineros fueron a parar a funcionarios de la alcaldía“, señaló.

La investigación implicó allanamientos en las oficinas de tránsito de los municipios de Noblía, Aceguá y Fraile Muerto. En la localidad, que tiene 2.300 habitantes, se otorgaron 5.000 libretas en los últimos tres años.

El jefe de Policía de Cerro Largo, Ignacio González, dijo este jueves a La Voz de Melo que la investigación implicó muchas horas de trabajo en análisis de comunicaciones de celulares e información. “Tenemos muchas cajas de documentos, de lo que son los legajos de las libretas de conducir; es un trabajo complicado”, señaló, y agregó que, una vez culminada la investigación en Noblía, se avanzará en los municipios de Aceguá y Fraile Muerto.