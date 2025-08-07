La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, ordenó la pericia de cuatro discos duros que fueron desenterrados del terreno de la que fue la vivienda de Juan Carlos Esponda Martínez, un exfuncionario del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), según supo la diaria con base en fuentes fiscales.

Los dispositivos fueron entregados a la fiscalía por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia, que los recibió de un “ciudadano particular”, según informó el organismo en un comunicado, en el que se detalla que el material allí contenido sería de “presunto interés para la investigación histórica y judicial”.

Los discos duros fueron encontrados el 17 de julio, enterrados en el terreno donde se encontraba la casa de Juan Carlos Esponda Martínez, quien fue funcionario del OCOA durante 1981 como ayudante del jefe Gustavo Taramasco. Martínez se encuentra requerido por la Justicia en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Félix Sebastián Ortiz Piasoli durante la dictadura. También pesa sobre él el cierre de fronteras, averiguación de paradero y orden de captura a nivel nacional por la desaparición de Omar Paitta Cardozo, causa por la que fueron juzgados en abril de este año Enrique Uyterhoerven Castiglioni y Alberto Miguel Lombardi.

Al entregar los dispositivos, que presentaban “cierto grado de deterioro”, la persona que los encontró dijo que dio con ellos cuando hacía tareas de construcción en el terreno y que no llegó a verificar el funcionamiento ni el contenido. El actual dueño compró la propiedad directamente a Esponda Martínez.

Presidencia labró el acta notarial y le entregó el material a la fiscalía especializada el 5 de agosto. Según supo la diaria, el fiscal Perciballe ordenó la pericia de los materiales para que se conozca a la “brevedad” el contenido de estos archivos.