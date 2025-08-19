El joven de 18 años señalado como quien entregó a las víctimas del triple homicidio en Colón declaró ante la fiscal Adriana Edelman en la causa que investiga el homicidio de los adolescentes Ignacio Chino Ha Park, Juan Manuel Novaro, de 17 años, y Nicolás Travieso, de 18, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto de 2024.

En su declaración ante la fiscalía, a la que accedió la diaria, el adolescente apodado Kike negó haber sido el responsable de emboscar a las víctimas y contó que una semana antes del triple homicidio había sido víctima de un tiroteo que también estaba dirigido a Víctor Méndez Chineppe, el hombre de 24 años que conducía el Chevrolet Aveo gris donde fueron encontrados los cuerpos de los tres adolescentes.

La misma noche del crimen, el joven fue amenazado y huyó al interior del país junto con su madre. Mientras tanto, aumentaban las versiones en redes sociales que lo señalaban como el responsable de haber entregado a Méndez, quien sería el objetivo del ataque, ya que estaba enfrentado con una banda de crimen organizado que opera en una zona del barrio Colón conocida como Los Dominicanos.

El adolescente permaneció en el interior del país hasta que en abril fue ubicado y convocado a declarar ante la fiscalía en calidad de indagado. Durante ese tiempo se comunicó con Méndez y con Rodrigo, el joven que vivía en la casa a la que se dirigía el auto de Méndez el día del crimen.

La versión de Kike coincide con la de los sobrevivientes al ataque en cuanto a que la noche del crimen Méndez les había dicho que no iba a salir porque tenía una dolencia en el ojo, pero al final decidió ir al baile La Blessed junto con Juan Manuel, Nicolás, el Chino y Héctor Espíndola, de 16 años. Los cuatro salieron de la casa de Méndez hacia la casa de Kike y cuando le anunciaron que estaban llegando, les dijo que estaba en la casa de un amigo, a cuatro cuadras allí.

Según la versión del adolescente, que dijo haber perdido el celular durante el tiroteo, pasaron unos diez minutos desde que dio la nueva dirección a Víctor para que lo pasara a buscar hasta que el auto llegó a la casa y fue acribillado por unas cinco personas. No pudo explicar cómo se enteraron los atacantes de que el auto pasaría por la casa de Rodrigo a buscarlo. Si bien dijo que publicó en Instagram que saldría a bailar, no puso que iría con Víctor. Además, señaló que los atacantes estaban vestidos de negro y tenían la cara cubierta.

Kike declaró que el sábado anterior al ataque había ido con Víctor, Rodrigo y otros dos adolescentes a “la cantina de Los Dominicanos” donde había integrantes de una banda que estaba enfrentada con Méndez. “Fuimos a una cantina que queda en el barrio de Los Dominicanos y cuando nos íbamos nos pegaron un tiro. Yo estaba atrás, Víctor manejaba [...] Víctor arrancó el auto y cuando íbamos por la esquina nos tiraron [...] fue alguien que estaba ahí, salió atrás de nosotros en moto”, declaró el joven, quien señaló que recibieron dos impactos de bala en el vehículo. Según la declaración de Kike, al igual que la noche del triple homicidio, Méndez no estaba armado.

Respecto de la noche del crimen, el adolescente dijo que fue Méndez quien le avisó que estaba yendo a buscarlo: “Me llama y me dice que estaba viniendo y le dije que lo estaba esperando en la casa de mi amigo [...] que me pasara a buscar ahí [...] me llama otra vez y me dice estoy acá afuera [...] yo le grité por la ventana 'ya voy' y cuando salgo efectúan los disparos”.

Cuando la fiscalía le pidió las comunicaciones con Méndez el día del triple homicidio, el joven respondió: “Ese día lo perdí [el celular], cuando empezaron los tiros yo empecé a correr y se me cayó, se ve que se lo quedaron las personas esas, las que efectuaron los disparos, eran como cinco”. El adolescente declaró que como había perdido el celular le pidió a una vecina para hacer una llamada y se contactó con su padre para explicarle la situación, pero esa vecina ya no vive en el barrio.

“Yo había subido una historia [de Instagram] que iba al baile y nada más, se veía la casa de Rodrigo”, señaló el adolescente, y afirmó que “nadie sabía” que iba a salir con Méndez, por lo que no puede explicar cómo supieron que iba a pasar a buscarlo. Consultado sobre si no vio algún movimiento, dado que se trató de un ataque organizado en el que los atacantes estaban esperando la llegada del vehículo, respondió: “Vi gente pasar y eso, vi personas en la calle que pasaban por el campo, pero pensé que era gente de la calle, nunca me imaginé”.

“De madrugada fueron a mi casa a amenazarme, me dijeron que me vaya, y ahí fue cuando yo me fui”, explicó, y dijo que llegó a conversar de lo ocurrido con Méndez: “Después de eso me escribió, me dijo que yo supuestamente lo había entregado por dinero y yo le dije que eso eran comentarios, que yo me llevaba bien con él [...] si te quería entregar por plata lo hubiera hecho cuando estabas solo, cuando no estuvieras con gente. Yo le dije que con el tiempo se iba a saber todo y él me dijo que con el tiempo se sabrá”.