La Policía detuvo este miércoles a tres personas en el marco de la investigación por el homicidio del abogado y exjuez Luis Delfino, cuyo cuerpo y auto aparecieron calcinados en el barrio Flor de Maroñas el lunes de la semana pasada.

La Policía realizó diversos allanamientos en la jornada de este miércoles y detuvo a una mujer joven que estaba en una casa en la zona de Parque Batlle, donde se incautaron varios objetos pertenecientes a Delfino. Asimismo, se realizó un operativo en Flor de Maroñas, donde se detuvo a un hombre joven y se le incautaron cartuchos de 9 milímetros y diversos teléfonos celulares.

Otras dos fincas fueron allanadas y dos hombres fueron detenidos, pero uno de ellos fue liberado. En el operativo, se incautaron celulares y un arma de fuego calibre 9 mm.

El caso está siendo investigado por la fiscal de Homicidios de 4° Turno, Silvia Naupp.