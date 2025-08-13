Las pericias de ADN de los restos óseos encontrados en el auto incendiado que apareció en Flor de Maroñas determinaron que se trata del abogado y exjuez Luis Delfino Vivo, que había sido reportado como desaparecido por su familia.

El lunes pasado, una persona denunció ante la Policía que había un auto incendiado con un cráneo y restos humanos en el baúl en las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani. El vecino contó que se había acercado al vehículo para ver si encontraba artículos de valor, informó Telemundo.

Este martes, la investigación policial determinó que el Volkswagen Gol pertenecía al exjuez letrado, pero restaban los análisis de ADN para confirmar la identidad de los restos. La Policía Científica pudo determinar que el cráneo presentaba una herida de bala.

Delfino Vivo fue juez letrado entre 1993 y 2000 y, posteriormente, trabajó como abogado independiente. Según consta en notas de prensa de la época, la Suprema Corte de Justicia lo inhabilitó como magistrado mientras se desempeñaba como juez de Ciudad de la Costa.

La fiscal de Homicidio de 4° Turno, Andrea Naupp, está al frente de la investigación del caso.