Una persona denunció ante la Policía haberse acercado a un auto incinerado, ubicado en las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani, en Flor de Maroñas, para ver si encontraba artículos de valor. Sin embargo, encontró un cráneo y otros restos humanos en el baúl, según informó Telemundo.

La investigación policial determinó que el Volkswagen Gol pertenece a un abogado y exjuez letrado, que fue reportado como desaparecido en las últimas horas, según informó El Observador y confirmó la diaria. El abogado fue juez letrado entre 1993 y 2000.

La Policía se encuentra realizando pericias de ADN para determinar la identidad del cuerpo. Los estudios realizados mostraron que la muerte fue a causa de un disparo en la cabeza y varios testigos informaron que el auto apareció en el lugar el lunes de madrugada.