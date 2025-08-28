Una persona privada de libertad fue asesinada tras una pelea en Punta de Rieles
La fiscal de Homicidio, Mirta Morales, investiga el caso.
Una persona privada de libertad falleció este miércoles en la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles, tras un enfrentamiento con cortes carcelarios con otros presos, informó Subrayado.
El caso fue tomado por la fiscal de Homicidios de 2º Turno, Mirta Morales, quien solicitó la incautación de los cortes carcelarios y que se tome declaración a los testigos presentes en el episodio.
En total, hubo 32 muertes en centros penitenciarios en lo que va del año.
