El Ministerio del Interior (MI) informó que dos hombres fueron baleados en la puerta del centro penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar). Uno de ellos salía en libertad y el otro estaba esperándolo en la puerta.

Los lesionados, de 26 y 27 años, fueron asistidos en la policlínica del centro penitenciario y el MI informó que “se trabaja para esclarecer los hechos a partir de la evidencia recabada en el lugar, entre otros elementos de investigación”.

Según informó Subrayado, la Policía maneja que fueron tres personas las que participaron en el ataque. Los atacantes estaban en un auto, a metros del estacionamiento de la entrada, y luego del tiroteo se dieron a la fuga. En la escena quedaron múltiples casquillos de pistola nueve milímetros y un arma, y ocho autos fueron impactados por la balacera.

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, se hizo presente en el lugar.