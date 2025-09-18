El Instituto Nacional de Rehabilitación informó al comienzo de esta semana que se constató de una persona privada de libertad con varicela en la Unidad N° 20 de Salto.

Según se informó en un comunicado, se activó un protocolo sanitario en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el cual se procedió al “aislamiento del interno afectado bajo supervisión médica”; “la identificación y control de las personas que tuvieron contacto estrecho”; “la verificación del estado de inmunización de funcionarios y población privada de libertad”, entre otras medidas.

“Las autoridades del establecimiento, en conjunto con el equipo de salud de Sanidad Policial, continúan trabajando para garantizar la seguridad sanitaria de internos, funcionarios y visitas, minimizando todo riesgo de propagación. En tal sentido, se procedió a realizar el aislamiento preventivo del módulo donde convivía la mencionada persona privada de libertad”, se detalló.

Por otra parte, en conjunto con el MSP se dispuso la vacunación de privados de libertad y funcionarios que no hayan tenido previamente varicela.

Este jueves, se informó de una nueva medida sanitaria por la cual se restringirá el ingreso por 21 días a grupos de riesgo, entre ellos, embarazadas, niños y niñas menores de un año, personas mayores de 65 años, personas en tratamiento contra el cáncer y personas inmunodeprimidas.

“Estas medidas son preventivas y temporales, pudiendo ampliarse o modificarse según la evolución de la situación”, se indicó y se informó que el pabellón seis no recibirá visitas por 10 días.