La fiscal adscripta de Artigas, Beatriz González, realizó este domingo un acuerdo abreviado con Rodrigo Rolón, encargado de la Unidad de Asistencia a la Vivienda de la Intendencia de Artigas, por haber cometido delitos de violencia doméstica y lesiones. Se dispuso una pena de cuatro meses de arresto domiciliario total y cuatro meses con tobillera, informó Fiscalía a la diaria.

Según informó Clic Regional, el sábado una mujer llegó a la Jefatura de Policía de Artigas, con la cabeza herida tras haber sido golpeada por Rolón y solicitando ayuda. El juzgado de 1° Turno solicitó la detención de Rolón y el domingo a las 18.00 aceptó su responsabilidad mediante el proceso abreviado, en el que se le dispuso una pena de ocho meses.

El medio también consignó que en junio de 2024 Rolón había sido denunciado por violencia doméstica, pero posteriormente se había retirado la denuncia. De todas formas, el entonces intendente, Pablo Caram, resolvió cesarlo de la Intendencia de Artigas.

El actual intendente del departamento, Emiliano Soravilla, volvió a designar a Rolón este año al frente de la unidad de vivienda, pero en diálogo con El País adelantó que “en virtud de la condena”, resolvió en las últimas horas “cesarlo de sus funciones”.