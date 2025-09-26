La Policía realizó este jueves un operativo en la Cruz de Carrasco y detuvo a un adolescente de 17 años, que es sospechoso de haber asesinado al exjuez Luis Delfino, cuyos restos aparecieron en un auto calcinado en Flor de Maroñas en agosto. La investigación que dio al paradero del joven fue realizada por el Departamento de Homicidios de la Policía y el caso lo tiene la fiscal adjunta de Adolescentes de 1° Turno, Astrid Aragone.

El mes pasado una mujer fue imputada como coautora de hurto especialmente agravado en el marco de la investigación del homicidio. Según pudo saber la diaria en su momento, se había detectado que la joven tenía varios objetos de Delfino en su poder, luego de varios allanamientos que se habían realizado por parte de la policía. La solicitud de la formalización del proceso contra la mujer la hizo la fiscal de Homicidios, Adriana Edelman, y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días, mientras que continúa la investigación.

El exmagistrado se desempeñó en el Poder Judicial entre 1993 y 2000, cuando fue destituido por la Suprema Corte de Justicia. Según el sumario, al que accedió la diaria, los magistrados analizaron varias irregularidades en su proceder, desde la liberación de dos estafadores brasileños cuando no correspondía hasta el otorgamiento de bienes confiscados a policías.