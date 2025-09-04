La Jefatura de Soriano solicitó este miércoles la colaboración de la población para localizar a un hombre requerido por la Justicia por un episodio de violencia doméstica y el incumplimiento de medidas cautelares. El hombre se llevó por la fuerza a sus dos hijos de 6 y 2 años.

El hombre de 28 años se llama Andrés Morosini Rechoppa y se desplaza en un auto marca BYD, de color rojo, matrícula KPA1970, informó la Policía. Según lo denunciado, el requerido ingresó sin autorización este miércoles a la vivienda de su expareja, quien cuenta con medidas cautelares vigentes, y se llevó a los menores, cuyo paradero se investiga.

En horas de la tarde, la Prefectura informó que está participando de la búsqueda en un arroyo del departamento de Soriano ante incidios de que podrían estar allí.

Este jueves, la Justicia autorizó la difusión de las imágenes de los niños. Al momento de ser raptados, la niña de 2 años vestía pantalones negros con corazones y un buzo blanco, y su hermano de 6 años un pantalón de pijama azul con puños blancos, detalló el Ministerio del Interior (MI).

La Jefatura de Soriano exhortó a la población a colaborar con cualquier información que permita ubicar al requerido y a los niños a través del servicio de emergencias 911 o seccionales policiales.

La Policía ha desplegado un operativo por aire y tierra para encontrar a los menores, en el que participan la Guardia Republicana, la Dirección de Aviación, la Dirección de Investigaciones de la Policía y la Dirección General de Hechos Complejos. A su vez, el MI indicó que se incrementó el número de equipos de Policía Caminera y que se comunicó al Centro de Comando Unificado de Soriano y Río Negro, seccionales policiales y control de peajes. Las autoridades también dispusieron cierres departamentales, patrullaje en Soriano y coordinación con otras jefaturas.

Al respecto de la alerta Amber para situaciones de desaparición de menores de 18 años, la cartera explicó que no corresponde su aplicación a este caso específico, ya que “se está configurando un delito ante el cual debe aplicarse un protocolo de estricta actuación policial”.

