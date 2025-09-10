Tres militares de 19, 23 y 27 años fueron detenidos por la presunta violación de una joven de 19 años en la noche del martes, en la zona del polideportivo de Paso Carrasco.

Según informó Subrayado, la Policía atendió el llamado al 911 de un hombre que escuchó gritos de ayuda de una mujer en esa zona del límite entre Canelones y Montevideo. Personal de la Seccional 26ª de Paso Carrasco, con apoyo de la Guardia Republicana, acudió a un descampado próximo al polideportivo de Avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate, donde la joven de 19 años solicitó auxilio, indicó la Jefatura de Policía de Canelones.

La víctima, que se encontraba semidesnuda, pidió ayuda a los policías y se desmayó mientras era socorrida por los efectivos. La joven fue trasladada, inconsciente, a una policlínica cercana y, posteriormente, derivada al hospital Pereira Rossell.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó al medio citado que los militares prestan servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate 6, ubicado a unos 400 metros del polideportivo.

Desde Fiscalía General se indicó que la denuncia de violación está a cargo del fiscal de Ciudad de la Costa, Fernando Valerio. Los ministerio de Interior y Defensa también investigan el caso.