Una mujer de 47 años, privada de libertad en la Unidad 5 en Colón, se suicidó en su celda en la madrugada del domingo, según informaron desde el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La información divulgada por el Ministerio del Interior señala que la mujer se desvaneció tras tomar psicofármacos, por lo que fue llevada al servicio de salud para realizarle un lavado de estómago. Durante esa intervención sufrió un paro cardiáco.

Su muerte está siendo investigada por la fiscal de Flagrancia de 7° turno, Natalia Altez, quien coordinó con Policía Científica para el relevamiento del lugar del hecho.

La mujer había ingresado a prisión en junio de 2024 y hubiera quedado en libertad en octubre de este año.