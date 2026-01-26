El Ministerio del Interior (MI) presentó el lunes el informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), que registró una baja general de los delitos de 4,7% en comparación con 2024.

El informe, que fue presentado por Diego Sanjurjo, el encargado de la gerencia técnica del área, señala que bajaron las denuncias, excepto las de delitos de violencia doméstica –tuvieron un incremento de 1% respecto de 2024– y las de abigeato –crecieron 11,9%–.

En 2025 hubo 369 homicidios, lo que representa una baja de 3,4% respecto de 2024 y un incremento de 8,2% si se lo compara con 2020 y de 25,9% si se lo compara con 2015. El mes en el que se registraron más homicidios fue setiembre, cuando hubo 43 casos, seguido por octubre, con 36; los meses en que se registraron menos homicidios fueron agosto, con 23, y julio, con 26.

Los departamentos donde se registraron más homicidios en 2025 fueron Montevideo, donde hubo 210, Canelones, donde hubo 43, y Maldonado, donde hubo 14. Por otra parte, 16 homicidios ocurrieron en centros carcelarios. Mientras tanto, en Flores y Río Negro no hubo homicidios en 2025 y tanto en Cerro Largo como en Florida hubo un caso.

Si bien las desagregaciones de los datos serán presentadas en febrero, el MI mostró la evolución de los homicidios contra menores de 18 años: con 19 casos, registró una baja de 17,4% respecto de 2024 y de 24% respecto de 2020. En comparación con 2015, los homicidios contra menores de 18 años aumentaron 35,7%.

Este año hubo 1.191 heridos por arma de fuego, 0,2% menos que en 2024; 11.689 denuncias por lesiones, lo que implica una baja de 1,1% respecto del año anterior y un aumento de 9,4% respecto de 2015; y 17.011 denuncias por amenazas, 0,6% menos que en 2024 y 10,1% menos que en 2015.

En cuanto a los delitos por violencia basada en género y delitos sexuales, el MI registró una caída de 18,2% de los homicidios de mujeres por razones de violencia basada en género respecto de 2024, con 18 casos. La cifra representa una baja del 10% respecto de 2020 y del 30,8% respecto de 2015.

Con relación a las denuncias de violencia basada en género, en 2025 hubo 43.445 casos, lo que implica 1% más que en 2024, 9,1% más que en 2020 y 20,6% más que en 2015. Los delitos sexuales denunciados en 2025 fueron 3.124, es decir, 4,8% menos que en 2024 y 113,2% más que en 2015.

En lo que refiere a delitos contra la propiedad, en 2025 hubo 15.656 rapiñas denunciadas, 10,5% menos que en 2024, 45,6% menos que en 2020 y 26,1% menos que en 2015. También se registró una baja en las denuncias por hurtos, que fueron 100.337, es decir, 8,3% menos que en 2024, 15,5% menos que en 2020 y 8,3% menos que en 2015. Fueron robados 13.071 vehículos, lo que implica una caída de 8,5% respecto de 2024, de 14,8% respecto de 2020 y de 22,6% en comparación con 2015.

Los delitos que registraron un mayor incremento en los últimos diez años fueron estafa y fraude informático, que pasaron de 1.934 casos en 2015 a 26.181 en 2025, lo que implica un incremento de 1.253,7%. En comparación con 2024, percibieron una caída de 16,7%.

Según explicaron, los delitos de estafa y fraude informático se consideraron en forma conjunta por “criterios de continuidad analítica y comparabilidad histórica”, dado que en 2024 entró en vigencia la Ley 20.327 para la prevención y represión de la ciberdelincuencia que tipificó el fraude informático. “En este contexto, la presentación integrada de ambos delitos permite dimensionar de forma más consistente la evolución del fenómeno del fraude patrimonial y mitigar los efectos de los cambios normativos sobre la lectura de las series temporales”, señala el informe.

El abigeato fue el delito que tuvo mayor incremento en 2025 con 11,9% en comparación con 2024, con 970 casos. Sin embargo, el delito bajó 56,5% respecto de 2020 y 38,1% respecto de 2015. Las denuncias por el delito de daño percibieron una caída de 6,1% respecto de 2024, de 15,6% respecto de 2020 y aumentaron 5,5% respecto de 2015.

Hubo 534 denuncias por extorsión, un 16,2% menos que en 2024, y siete denuncias por secuestro, lo que implica una caída de 53,3% respecto de 2024, cuando se registraron 15 casos. En 2020 hubo cinco casos, y nueve en 2015.

“Analizando toda la evolución de los delitos, es una evolución positiva. De 15 indicadores, 13 muestran descenso”, señaló Sanjurjo en rueda de prensa. Sanjurjo destacó la baja en los homicidios respecto a 2024. “Es una buena noticia, nadie en el MI debe estar satisfecho porque tenemos que lograr resultados mejores, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos la tendencia es positiva, los delitos van bajando poco a poco”, añadió.

Consultado sobre la baja en las estafas, que percibieron una caída, Sanjurjo respondió: “Creemos que eso tiene dos razones: una es que desde el año pasado pusimos por primera vez este delito sobre la mesa y eso hizo que el ministro tomara cartas en el asunto y se pusieran en marcha una serie de medidas que ayudaron a prevenir el fenómeno; por otro lado, tenemos la aprobación de la ley de cibercrimen, que lo que nos parece que está haciendo de una forma u otra es dificultar el procesamiento de las denuncias. Esto es un delito que tenemos que mirar de cerca”.

En la presentación del informe también estuvieron el ministro del Interior, Carlos Negro, la subsecretaria Gabriela Valverde, el director general de secretaría, Gerardo Siri, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y el subdirector Alfredo Clavijo.