Durante sus dos declaraciones ante el fiscal Enrique Rodríguez, la socia fundadora de Conexión Ganadera, Ana Iewdiukow, dijo desconocer la situación financiera de la empresa y señaló a Gustavo Basso como el responsable de la caída del fondo ganadero, atribuyéndole, en su segunda declaración, un delito de estafa contra ella y su esposo, Pablo Carrasco.

la diaria accedió a un intercambio de mails entre Iewdiukow y Basso en noviembre de 2024 que reflejan que ambos conocían la situación financiera de la empresa y las dos parejas se involucraban en las estrategias de salida.

El 4 de noviembre de 2024, tres semanas antes de la muerte de Basso en un siniestro no accidental, Iewdiukow, le escribió a Basso un mail en el que hablan sobre la situación de Conexión Ganadera y de las restricciones que habían empezado a asumir. En ese marco, le pide su opinión sobre concretar un viaje familiar para ver a su hija, Guadalupe.

El mail está destinado a Gustavo Basso pero siempre se dirige a la pareja. “Bueno, primero creo que vamos a salir… con fe y juntos… El motivo del mail es contarles que dado todo lo que pasa suspendimos la misión a Asia que era apuestas de carne, pero tenemos una ida a ver a Guadalupe que Baltasar se une unos días y nos parece que debemos ir. Igual no es borrarnos del mundo, pero cancelar es preocuparlos y esto estaba planeado desde mayo. Es del 14 al 22, pero no queremos decir. En la oficina decimos que no estamos… pero queremos saber qué les parece, queremos estar hombro a hombro. Esto ya se pagó, no es gastar, es ir, pero yo en lo personal quiero compartirlo y saber qué opinan”, le escribió Iewdiukow, a lo que Basso le respondió que ellos habían suspendido un viaje para el 22, pero que le parecía bien que fueran.

Al regreso de ese viaje, cinco días antes de la muerte de Basso, Iewdiukow volvió a escribirle a Basso y le expresó su preocupación por el endeudamiento tanto de Conexión Ganadera como de la tomadora de ganado Hernandarias XIII y plantea como aspiración poder “cerrar la empresa”.

“Hola querido ¿cómo estás? Lunes podemos juntarnos un rato y ver la estrategia puntual. Yo estoy en cero literal y debo mucho. Bonos terneras, bonos terneros, vta novillitos, vacas gordas. Ya no tengo más recursos y debo de todo. Estoy desesperada porque me llaman y no puedo decir nada. De Conexión son apróximadamente 70.000 dólares, dos meses de caja que fui usando de lo que me depositan pero debo mucho de conexión, proveedores”, señaló Iewdiukow en un correo al que accedió la diaria enviado a las 7.55 del sábado 23 de noviembre, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales.

“Hernandarias rentas de octubre y todas las de noviembre. Proveedores varios. Disculpas porque entiendo todo, pero es clave saber cuándo voy a poder pagar. Los campos hay que venderlos urgente aunque bajemos precio… A lo mío que ya mandé hay que agregar la de El Pilar que está muy nerviosa”, señala.

El intercambio ocurrió cuatro días antes de que República Ganadera se presentara a concurso voluntario y desde Conexión Ganadera intentaran mostrarse como posibles compradores del fondo caído. “Mello me ofrece unos campos de República Ganadera (Campasos en Baltasar Brum) me hice la idiota, que sí interesa pero que primero tenemos que comprar 9000 vacas para La Verónica y otros campos”, le comentó Iewdiukow a Basso.

“Ojalá todo mejore y podamos afrontar todo y vender la empresa”, le expresó Iewdiukow antes de despedirse y agregó: “Disculpas la catarsis! Estamos aterrizando! Fue bueno ver a los chicos, ahora a meterle. Beso.. buen finde. Tendremos nuevo presidente… Nos juntamos el lunes si podés. Yo el miércoles camino a La Milagrosa como todos los años, voy a pedirle con toda! Tengo fe!”.

Los intercambios de mail contrastan con la principal línea de defensa de Iewdiukow y Carrasco, quienes señalaron estar sorprendidos por haber encontrado “un desfasaje” en los números de la empresa después de la muerte de Basso.

“Después de que se suicidó nuestro socio empecé a meterme en los números de la empresa, yo antes no me metía. Cuando hice estos números me enteré de la estafa que recibimos mi marido y yo de Gustavo Basso”, declaró Iewdiukow ante el fiscal Rodríguez en octubre, antes de ser imputada por lavado de activos.