El Ministerio del Interior informó sobre la detención de una octava persona involucrada en el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en setiembre del año pasado. De acuerdo con la cartera, gracias a las tareas desarrolladas por la Dirección de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, sumado a “la colaboración anónima de la población”, es que fue posible establecer el paradero de la persona requerida.

En el marco de la investigación Bangalore, llevada adelante por la DGIIP, se allanó una vivienda en la ciudad de Las Piedras, en Canelones, donde se detuvo al hombre. En el lugar, se incautaron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, paraguayos, chilenos, argentinos, reales brasileños y dólares estadounidenses. También incautaron celulares y documentos presuntamente falsos como licencias de conducir y cédulas de identidad con la fotografía del detenido.

Una vez llevado a la Justicia, el hombre fue formalizado por la presunta comisión de varios delitos como asociación para delinquir, atentado agravado, posesión de sustancias estupefacientes prohibidas, receptación, uso de documento o certificado público falso, tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito, y porte y tenencia de arma de fuego, con signos de identificación de que fueron modificadas “en forma circunstancial o permanente de manera tal de aumentar significativamente su capacidad de daño”.

Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva por 180 días.

Con esta detención, asciende a ocho la cantidad de imputados por el atentado registrado el 29 de setiembre; la última detención fue a un hombre de 48 años con varios antecedentes penales.