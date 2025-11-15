El Ministerio del Interior (MI) informó este viernes que la investigación policial por el ataque al hogar de la fiscal de Corte Mónica Ferrero derivó en una nueva formalización del proceso de un hombre de 48 años con varios antecedentes penales.

Según lo que informó la cartera, el hombre fue imputado “por la participación material en el atentado”. El Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno imputó al hombre por los delitos de “asociación para delinquir, atentado agravado y estrago”. El hombre, que según supo la diaria fue defendido por la defensoría pública, deberá cumplir como medida cautelar prisión efectiva por 180 días hasta el 13 de mayo del 2026.

Hasta el momento son siete los imputados por el atentado que se registró el 29 de setiembre; la última detención fue en Malvín, hace aproximadamente dos semanas, y por dos delitos de receptación agravada.

La investigación policial continúa en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, por medio de la Dirección de Dirección General de Información e Inteligencia Policial, aseguró el MI.