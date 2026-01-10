Varios mails entre los socios de Conexión Ganadera publicados en los últimos días revelan que, en mayor o menor medida, los cuatro socios fundadores del fondo ganadero, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, Gustavo Basso y Daniela Cabral, estaban al tanto de la situación financiera de la empresa varios meses antes de caer en cesación de pagos, algo que desbarranca la posición inicial planteada por Carrasco, Iewdiukow y Cabral, quienes señalaron a Basso como el único que conocía las dificultades que atravesaban.

“Hola Ana, buenas tardes ¿Cómo están? Nosotros acá haciendo frente a todo este aluvión de pagos y cancelaciones”, escribió el 22 de octubre de 2024 Daniela Cabral a Ana Iewdiukow. “Tú habías hablado en el mail de la renta para 26, que es lunes 28 y es un día más para tratar de recaudar, la verdad que muy angustiados sacando dinero de GBNR (Gustavo Basso Negocios Rurales) que también tengo que reponerlo para pagar los remates y lo diario, contando cada peso. Hoy también DGI… hay que vender más, o no sé qué hacer!!! Lo que entra por día no da ni cerca. Para ayer teníamos un menos de 600 mil y pico, hoy otro tanto que tuve que retener un cheque grande y hacerme la olvidada y hoy sacarle al escritorio nuevamente para no quedar en rojo. Mañana hay cancelaciones grandes y lo diario, es inagotable y agotable la verdad… Y noviembre lleno de cancelaciones diarias. En noviembre está lleno de cancelaciones diarias y el 5 están los pagos de bonos y pools. Habrá que intensificar la publicidad, no sé…”, señaló Cabral en uno de los intercambios, publicado por el periodista Eduardo Preve, al que también accedió la diaria.

Iewdiukow respondió: “Estamos intentando vender Menafra. Terneros se vendieron, terneras se están vendiendo. Propaganda estamos a full y viene bien. Hay consultas e ingresos. Estamos preparando conseguir socio grande. Todo lo que podemos hacer estamos haciendo. Beso”.

En agosto de 2024, Iewdiukow escribió a Basso un mail para informarle sobre la renta de un campo en Cerro Largo por parte de Hernandarias XIII, pero le plantea mantenerlo en secreto para evitar que los otros arrendadores suban el precio. “Hola Gustavo ¿Cómo estás? Cerramos un negocio interesante en un campo chico pero muy bueno en Cerro Largo, cerca de Melo Ruta 7 yendo a Berachí, no sé si ubicás. El dueño nos lo manejaría, después te contamos bien pero vamos a decir que es capitalización porque la renta es alta, lo vale porque es sin costos fijos pero inflaciona el mercado y si los otros campos se enteran ya sabemos lo que ocurre. Como en este país el no digas nada no existe, resolvimos decir eso, desde Hernandarias entero. Diego, Martín, todos. A vos te queremos decir la verdad por ser socio y de confianza, pero vamos a decir eso. Estamos armando todo y se entra el 1º de setiembre. Una vez leído este mail te pido eliminarlo. Idem Pablo e idem yo. Gracias beso, por si nos piden celular en algún lugar… jaja ”, escribió Iewdiukow en un mail al que accedió El Observador y la diaria.

Por otra parte, El Observador publicó una cadena de mails que reflejan el vínculo entre Conexión Ganadera y la tomadora de ganado Pasfer, que pertenecía al contratista Maximiliano Rodríguez. “Mi figura aparece porque UAG no confía en el cumplimiento de Pasfer. Utilizan mi nombre para garantizar la entrega en tiempo y forma”, señala Basso. En otro intercambio, el 20 de febrero, desde el fideicomiso HSBC le reclamaron a Basso cobros pendientes de Pasfer.