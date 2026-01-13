Este lunes, una niña de 10 años fue herida de bala en Piedras Blancas, frente a un almacén, mientras aguardaba para comprar un helado.

Dos hombres que iban en una moto llegaron hasta el local y dispararon contra otro hombre que estaba comprando y llegó a refugiarse dentro del almacén, informó El Observador.

La niña, que recibió el impacto de bala en el pie y se encuentra fuera de peligro, fue derivada a la policlínica Capitán Tula y, posteriormente, al hospital Pereira Rossell, donde fue atendida.