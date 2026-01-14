Una persona privada de libertad en la Unidad 4 del complejo Santiago Vázquez (ex Comcar) falleció este lunes mientras era trasladada al hospital Maciel, luego de haber recibido una puñalada.

El hombre de 37 años fue herido mientras volvía a su celda, tras el horario de visitas en el módulo 2.

En el informe anual sobre cárceles correspondiente a 2024, se registraron 57 muertes bajo custodia del Estado, convirtiéndose en el segundo año con más fallecimientos desde que hay registro. De ese total, 18 fueron homicidios.