Intento de femicidio en Artigas: un grupo de personas logró evitar que un hombre mate a una mujer en la puerta de una escuela

El jefe de Policía del departamento informó que la mujer tuvo lesiones leves y que la intervención de las personas fue clave.

Un hombre de 32 años intentó cometer un femicidio frente a la puerta de una escuela ubicada en Luis Alberto de Herrera y Berreta, en el departamento de Artigas, pero un grupo de personas que estaba viendo la situación intervino y frenó al agresor.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, explicó que el hombre llegó en moto a la escuela, ingresó e interceptó a la mujer, que estaba dejando a su hijo en el centro educativo. “Cuando sale, ella se quiere ir al auto y ahí la empieza a agredir” con un objeto punzante, agregó.

La mujer, de 28 años, recibió lesiones leves porque las personas presentes lo lograron frenar previo a la llegada de la Policía. Osorio resaltó que los autos policiales llegaron en cuatro minutos al centro educativo, pero “esos minutos, en esas situaciones, son vitales. Entonces, la intervención de la gente le salvó la vida”.

Osorio explicó que el hombre era la expareja de la mujer e informó que el agresor contaba con medidas cautelares por otra causa en Brasil.