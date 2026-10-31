La Justicia condenó al comunicador de Cerro Largo Rody Silva por difamación contra una periodista

Silvia Techera dijo que no aceptará que se pretenda humillarla o descalificarla “mediante expresiones misóginas, discriminatorias y machistas”

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La jueza de 6° turno de Cerro Largo, Máxima Reyes, condenó al comunicador Rody Silva a cuatro meses de prisión por un delito de difamación contra la periodista Silvia Techera. La pena será sustituida por libertad a prueba.

La fiscal de 1er turno, Adriana Umpiérrez, alcanzó un acuerdo abreviado con el comunicador, en el que reconoció su responsabilidad en los hechos, al haber difundido un audio con contenido de índole sexual sobre la corresponsal de Subrayado y comunicadora de La Voz de Melo, informó El País.

Silva deberá presentarse ante la seccional policial, realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias durante un mes, y tiene prohibido acercarse o comunicarse con Techera, así como difundir el audio.

Techera escribió en su cuenta de Facebook que no aceptará que se pretenda humillarla o descalificarla “mediante expresiones misóginas, discriminatorias y machistas, propias de mentalidades que parecen haberse quedado ancladas en los tiempos más primitivos”.

También cuestionó a las personas que “tienen la responsabilidad de ponerse frente a un micrófono y que, amparándose en una supuesta libertad de expresión, se permiten pronunciar cualquier aberración, sin medir las consecuencias, sin límites y sin el más mínimo respeto por la dignidad ajena”. En suma, señaló que “la libertad de expresión no es una licencia para humillar. Y tener un micrófono no otorga superioridad moral ni impunidad”.

La Asociación de la Prensa Uruguaya expresó su respaldo a Techera tras “el repudiable hostigamiento y la difusión no autorizada de contenidos de audio sobre su vida privada con el claro objetivo de lesionar su honor, su imagen y su decoro”.

“La agresión sufrida por Silvia Techera no es un incidente aislado ni neutral; se enmarca en ataques de carácter profundamente misógino, discriminatorio y machista que buscan amedrentar, disciplinar y hostigar específicamente a las mujeres en el ejercicio del periodismo, socavando su rol público y profesional mediante el escarnio”, se apuntó.

También se exhortó al sistema de justicia a “profundizar las líneas de investigación con rigor procesal y una clara comprensión del impacto que la violencia digital y de género tiene sobre las mujeres periodistas”.