Tres policías de Canelones fueron imputados por homicidio y abuso de autoridad

Se investiga el fallecimiento de un hombre que fue trasladado del hospital a su casa por los efectivos.

La fiscal de Canelones de segundo turno, Luján Gómez, solicitó la formalización de la investigación contra tres policías por el fallecimiento de Maximiliano Machini, de 30 años, en julio de este año. La Justicia los imputó por homicidio y abuso de autoridad y dispuso la prisión preventiva para los efectivos por 120 días, mientras continúa la investigación.

Machini había sido trasladado en un patrullero a un centro hospitalario en San Ramón tras sufrir una descompensación. Luego de ser dado de alta, fue llevado por los tres efectivos a su casa, donde se constató que había fallecido.

Gianela Corujo, madre de Machini, habló con Telenoche y dijo que los efectivos llegaron a la casa y le dijeron que su hijo iba a dormir dos días por la medicación que le habían dado en el hospital. Uno de los policías, con ayuda de su otro hijo, lo ingresó al domicilio y los otros dos efectivos esperaron afuera. Cuando se retiraron del domicilio, el hijo le avisó a su madre que Machini no respiraba.

“Fiscalía trata de demostrar que en el trayecto de la vuelta los tres funcionarios policiales le hicieron algo. No sabemos qué”, dijo Corujo. El medio citado informó que las pericias realizadas a Machini mostraron que no se constató ninguna lesión cuando fue ingresado al hospital y que el GPS del patrullero indicó que los policías frenaron dos veces en el trayecto del hospital a la casa de Machini.