Tribunal de Apelaciones confirmó la condena a 12 años de prisión de Moisés Martínez

El tribunal ratificó por unanimidad la condena y rechazó aplicar el artículo 36 del Código Penal, que permite eximir de pena al imputado en casos de intensa conmoción por violencia intrafamiliar crónica.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° turno confirmó la condena a 12 años de prisión a Moisés Martínez, quien en mayo de 2025 mató a su padre, luego de varios años de abusos. La sentencia de primera instancia fue dictaminada por la jueza María Noel Odriozola en abril de este año. El fallo rechazó la posibilidad de que el acusado hubiera actuado bajo un estado de conmoción por la violencia sufrida y confirmó que mantenía un vínculo con su padre al recurrir a él cuando lo necesitaba.

Según la sentencia, el detonante del crimen habría sido la posibilidad de que su padre se mudara a Paysandú, donde vivía su madre. Esa noticia llevó a Martínez a conversar con su hermana sobre los episodios de violencia sufridos durante la infancia.

El tribunal consideró que el padre había actuado históricamente como un “tirano doméstico” y sometido a su familia a abusos y maltratos. No obstante, se indicó que la violencia había cesado años antes del homicidio y que no había elementos suficientes para justificar el accionar de Martínez.

Los ministros Marcelo Malvar –redactor de la sentencia–, Dolores Sánchez y Graciela Eustacchio señalaron que los abusos se remontaban a más de 15 años atrás y que tras la condena del padre, en 2010, por abusos contra su hija Sara, los hechos habían cesado. También se consideró que había mecanismos legales de protección que el acusado o su familia podrían haber utilizado.

A su vez, la Justicia rechazó el argumento de la defensa en cuanto a que el vínculo entre padre e hijo se había extinguido y que, por lo tanto, no correspondía aplicar el agravante por parentesco. El tribunal entendió que el vínculo familiar seguía vigente, dado que Martínez acudía a su padre cuando necesitaba alojamiento o trabajo.

La sentencia sostuvo que la pena de 12 años de prisión contempló la historia de vida de Martínez y su culpabilidad disminuida. A pesar de reconocer los abusos sufridos por la familia, consideró que el homicidio fue una respuesta desmedida y señaló que “solucionar tales conflictos fatal y privadamente por los integrantes de la sociedad haciendo justicia por su cuenta, al final del día, se acerca más a la venganza que a la justicia”.