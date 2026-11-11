La Policía detuvo a cinco personas en el marco de una nueva investigación vinculada a la operación Trazador

Uno de los detenidos es Bonino Castro, alias El Meo, considerado por la Policía una “pieza clave” de un grupo criminal que opera en el barrio Marconi.

La Policía detuvo este martes a cinco personas en el marco de una nueva investigación vinculada a la operación Trazador, por la que otras tres ya fueron condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos en setiembre de este año, entre ellas, Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez.

Los procedimientos de este martes los llevó adelante la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Entre los detenidos se encuentra Edgardo Fabián Bonino Castro, conocido como El Meo, de 45 años, quien estaba requerido por varios delitos y es considerado por la Policía una “pieza clave” de un grupo criminal que opera en el barrio Marconi, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Además, fueron detenidos dos hombres de 29 y 25 años y dos mujeres de 33 y 20. La abogada de los detenidos, Fabiana González Raggio, informó a la diaria que la audiencia de control de acusación será en la mañana de este miércoles.

La Policía hizo cinco allanamientos en Montevideo y Canelones y logró incautar 37.500 dólares, 160.000 pesos, una pistola Glock con numeración limada con cargador y municiones, una pistola calibre 22 con cargador, dos envoltorios pequeños de tusi, teléfonos celulares y tres vehículos: un Honda Fit, un Volkswagen Tiguan y un Peugeot 307.

El Meo del Marconi, el nexo con Paraguay y su vínculo con Migales

La operación de este martes se llamó Heracleo y la investigación está a cargo de la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones de la Prefectura Naval y en conjunto con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Los allanamientos se hicieron en viviendas en la calle Beyrouth, en Punta Gorda, en la calle Vicenza, en Flor de Maroñas, y en la calle Siena, en las inmediaciones del ex Mercado Modelo. También se lizo un allanamiento en una casa en Barros Blancos, Canelones, y otro procedimiento en Avenida de las Américas, en Ciudad de la Costa, según supo la diaria por fuentes policiales.

En este último lugar, donde está ubicada la automotora Renato Conti, fue detenido Bonino Castro, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes policiales y judiciales.

Tanto Bonino Castro como Andrés Migales Viera, de 31 años, quien fue asesinado en un apartamento en Palermo, Buenos Aires, a principios de octubre, son vinculados a la incautación de 260 kg de droga en el marco de la operación Trazador. Migales pertenecía al clan La Mafilia, que está asociado a Los Puglia –un grupo dedicado al narcotráfico que opera en Villa Española–, y mantenía vínculos con la banda liderada por Bonino Castro en Marconi.

Además, la semana pasada fue asesinado en Marconi Christopher Mayer Fuentes. Vinculado a Migales y a Bonino Castro, la Policía lo asocia a la operación Trazador.

Durante la primera audiencia que se realizó en setiembre por la operación Trazador, en la que fueron condenados Henry Latorre y Jennifer Méndez, por narcotráfico, y Leiva, por lavado de activos, la fiscalía informó que la droga distribuida en Marconi, Pérez Castellano y Villa Española se abastecía en las “playas de camiones”, de unidades provenientes de Paraguay.

La Policía maneja la hipótesis de que Bonino Castro tenía relación con un narcotraficante uruguayo que reside en Paraguay y era el nexo para ingresar la droga a Uruguay y distribuirla en distintos barrios de Montevideo.

Entre los detenidos este martes se encuentran la esposa de Bonino, dos hermanos de ella y la pareja de uno de ellos. También fue detenida la esposa de Migales, quien, según González Raggio, quedaría en libertad en las próximas horas.