Un hombre de 38 años fue asesinado en el barrio Marconi

Se lo vincula a la droga incautada en el operativo Trazador.

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Un hombre de 38 años fue asesinado este jueves de tarde en Enrique Castro y Abel Chifflet, en el barrio Marconi. El hombre estaba vinculado a la droga de la operación Trazador, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

Se trata de la segunda persona asesinada que estuvo relacionada con el operativo en el que se incautaron 260 kg de droga y se condenó a tres personas, entre ellas la de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por lavado de activos.

A principios de octubre, en el barrio Palermo, en Buenos Aires, Carlos Andrés Migales Viera fue asesinado por cuatro personas que ingresaron a su apartamento. Migales Viera pertenecía al clan La Mafilia, que está asociado a Los Puglia, un grupo dedicado al narcotráfico que opera en Villa Española. Asimismo, Migales mantenía vínculos con una banda liderada por Edgardo Fabián Bonino, alias Meo, que opera en el barrio Marconi.

El homicidio de este jueves está siendo investigado por la Fiscalía especializada de cuarto turno, a cargo de Andrea Naupp.