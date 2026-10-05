Operación Trazador: mataron en Buenos Aires a un uruguayo vinculado a la droga incautada

Hay tres detenidos por el homicidio y la Procuraduría de Narcocriminalidad está apoyando a la Justicia en la investigación penal.

El domingo de madrugada Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años, fue asesinado en un apartamento en el barrio Palermo, en Buenos Aires. Cuatro personas ingresaron al domicilio, dispararon varias veces contra él y se dieron a la fuga.

Migales Viera ingresó a Argentina en setiembre y está vinculado a distintos grupos delictivos de Uruguay, indicaron fuentes del Ministerio del Interior a la diaria. En particular, Migales Viera pertenecía al clan La Mafilia, que está asociado a Los Puglia, un grupo dedicado al narcotráfico que opera en Villa Española. Asimismo, Migales mantenía vínculos con una banda liderada por un narcotraficante al que llaman Meo, que opera en el barrio Marconi.

Tanto Migales Viera como Meo son vinculados por la Policía con los 260 kilos de droga que se incautaron en la operación Trazador, realizada hace dos semanas y que implicó la condena de tres personas, entre ellas la de Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por lavado de activos.

La investigación fiscal indicó que los otros dos condenados, Henry Latorre y Jenniffer Méndez, se encargaban de distribuir la droga en Villa Española, Marconi y Pérez Castellanos.

El homicidio de Migales Viera está siendo investigado por el juez nacional en lo criminal y correccional Damián Kirszenbaum, con el apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Hay tres personas detenidas por el delito, pero se prevé que una de ellas sea puesta en libertad en las próximas horas, informó La Nación.