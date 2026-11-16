Ángel Acosta murió ahogado el 24 de setiembre de 2019, luego de que un hombre lo sacara de su casa.

Ana Bustamante es la madre de Ángel Acosta, el niño de 14 años que murió ahogado el 24 de setiembre de 2019 en Treinta y Tres, cuando estaba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

La mujer prepara una demanda por daños y perjuicios contra el INAU, la Fiscalía y el Ministerio del Interior. En 2020, el INAU realizó una denuncia por situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas. Ángel era una de las víctimas.

El día del homicidio, el hombre que finalmente fue condenado se presentó en la casa de la víctima para llevarlo a varear caballos, sin que el adolescente tuviera un permiso del INAU para trabajar. El joven se ahogó cuando se metió con el caballo en una cantera. “De acuerdo al relato testimonial de un propietario y vecino de la cantera, la misma tiene una profundidad de más de diez metros y el borde de la misma tiene una caída abrupta, lo que explica que el caballo, ni bien entrara las patas al agua, se cayera arrastrando consigo al adolescente, quien al no tener experiencia no pudo salir del agua y murió”, señala el informe de la investigación fiscal.

El hombre fue condenado en octubre de 2024 por acuerdo abreviado como autor de un delito de homicidio culpable a la pena de 24 meses de prisión y cumplió cuatro meses en régimen de arresto domiciliario total y 20 meses de libertad a prueba.

En la misma causa en la que se condenó al responsable de la muerte de su hijo, Bustamante fue condenada por omisión a los deberes de la patria potestad, a seis meses de libertad a prueba con tareas comunitarias y presentación a la seccional policial, en noviembre de 2025, tras un acuerdo abreviado.

“Condenan a la madre biológica y al padrastro por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, pero el menor estaba bajo el amparo del INAU, y del INAU no dicen ni una palabra”, expresó el abogado Darío Madeiro en diálogo con la diaria.

Madeiro dijo que siguen revictimizando a la madre y al padrastro de Ángel, reclamando días de trabajo comunitario y presentación en la seccional que, según la defensa, ya fueron cumplidos y recordó que durante el proceso, cuando fueron condenados, “los llevaron con grilletes al lado del homicida”.

En diálogo con la diaria Bustamante dijo que el día de la muerte de su hijo estaba sola en la casa. “Mi hijo me gritaba que no quería ir y era el hombre que llegaba en un Fiat blanco; el hombre me lo llevó nomás, el chiquilín no quería ir con él, yo llamé a INAU y no me dieron corte ninguno”, comentó.

“Yo cuidaba a mi hijo y llamaba para el INAU; yo nunca tuve miedo para salir a buscar la verdad sobre mi hijo”, agregó.

“A mí me tomaron todos los chiquilines de rehenes y me los encerraron en el INAU a los cuatro; los niños no tenían la culpa, yo gasté todo mi dinero para poder sacar a mis hijos del INAU”, señaló Bustamante, quien aún tiene un hijo bajo tutela del INAU. Bustamante expresó su preocupación por su hijo: “El miedo me quedó, yo no tengo confianza en el INAU”, comentó.

En cuanto al cumplimiento de las tareas comunitarias, Bustamante dijo que cumplió “con todo”. “Me mandaron tareas comunitarias, lo terminé en mayo, y perdieron la mitad de las horas”, lamentó.