Conexión Ganadera: denuncian maniobras en remate de ganado tras la muerte de Basso

Un informe elaborado por un grupo de damnificados, al que accedió la diaria, da cuenta de los movimientos del ganado que fue vendido en un remate el 30 de diciembre de 2024, cuatro semanas después de la muerte de Gustavo Basso.

A partir del seguimiento de los números de Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), un grupo de damnificados trabajó en el procesamiento de los datos para realizar el seguimiento de cada animal y encontró entre varias irregularidades que había un mismo ganado que se había adjudicado a más de un inversor, además de constantes movimientos de propiedad del ganado entre las empresas del grupo Conexión Ganadera, sin ningún tipo de información al inversor.

“Es un remate que teníamos programado hace tres meses y salió muy bien, con trámite muy ágil, para lo cual contamos con el apoyo de clientes y amigos de la casa [...]; el remate fue muy positivo. Quedamos muy contentos pues se reafirma que el mentor hizo las cosas bien y dejó un equipo consolidado para seguir adelante con la actividad”, expresó tras el remate Alfredo Rava, yerno del socio fundador fallecido en un siniestro de tránsito no accidental en Florida, según declaraciones recogidas en su momento por Agronegocios, de Radio Sarandí.

La investigación llevada adelante por los damnificados encontró 84 guías –que documentan los movimientos de los animales, tanto su cambio de propiedad como de lugar físico– emitidas ese mismo día por el SNIG. El remate, que fue considerado un éxito desde el punto de vista comercial dado que colocó toda su oferta en menos de una hora, fue realizado con ganado que pertenecía a los inversores, otro que figuraba como propiedad de Rava, y otro era parte de un fideicomiso, todos traslados horas antes del remate a Pasfer SA, la tomadora de ganado de Maximiliano Rodríguez.

En total fueron 4.534 animales que estaban en Costas de Ayala, en Treinta y Tres, pero hasta ese mismo día figuraban bajo distintos propietarios. El ganado para el remate fue obtenido de 38 inversores a los que trasladaron a propiedad de Conexión Ganadera 1.616 animales y unas horas después, fueron traspasados a la tomadora Pasfer SA y a Alfredo Rava. En otro movimiento, Rava los pasó a Pasfer SA, que finalmente los consignó, junto con otros 1.431 animales, al rematador Cuchilla de Silvera, la empresa de negocios rurales de Jorge Cuñetti y Candelaria Basso, hija de Gustavo. Además, hubo 67 animales, pertenecientes a dos inversores que llegaron al remate a través de la tomadora de ganado de Martín Bartol, gerente general de Conexión Ganadera. En total, Cuchilla de Silvera vendió 3.194 a cinco compradores por un total de 1,71 millones de dólares, de los cuales llegaron a Pasfer SA 152.179 dólares.

Un aspecto que llamó la atención de los damnificados fue que el ganado fue vendido a pocas empresas, unas cinco, algunas de las cuales no registraban actividad en el sector hasta ese día. Además, encontraron otras irregularidades en los movimientos de ese día, por ejemplo, 43 animales que, siendo propiedad de los inversores, pasaron primero de Conexión Ganadera a Pasfer y antes que a los inversores a Conexión Ganadera, y otros 67 animales que fueron primero al rematador y luego a Conexión Ganadera. El 95% del ganado que se remató ese día no pertenecía a quien lo vendió.

Otro de los puntos detectados por el seguimiento que realizaron los inversores es la existencia de movimientos entre Alfredo Rava y Pasfer, cercanos al 30 de junio, la fecha establecida para realizar la declaración jurada ante el Ministerio de Ganadería. El 30 de junio de 2021, 2022 y 2023, Rava traspasó a Pasfer entre 4.000 y 5.500 animales, y en todos los casos los animales fueron devueltos al siguiente día hábil. Se investiga si esos movimientos están vinculados a las maniobras que culminaron con la imputación de Maximiliano Rodríguez por apropiación indebida. En marzo de 2025, el Ministerio de Ganadería constató que Pasfer tenía 49 vacas de las 3.740 que había dado en garantía al Banco República. Pasfer también puso como garantía animales en Scotiabank, que le reclama más de un millón de dólares que no pudo cobrar, y 700.000 dólares en el BBVA.