Varias facultades evacuaron a los estudiantes ante supuestas amenazas de bomba

Las mismas personas que llamaron rectificaron el dato, dado que se trataba de una amenaza en Argentina.

A partir de información recibida por la Policía, que advertía de amenazas de bomba en los centros de estudio, fueron evacuadas varias facultades de la Universidad de la República, entre ellas la de Arquitectura, Ingeniería y Derecho.

Tras la evacuación, la Policía realizó las revisiones correspondientes que permitieron descartar riesgos y restablecer el funcionamiento de los centros de estudio.

La amenaza fue advertida a Bomberos poco antes de las 16.30, pero luego la misma persona que llamó explicó que se trataba de un error y que la amenaza había ocurrido en Buenos Aires. De todas formas, las direcciones de las facultades definieron activar el protocolo de evacuación y Bomberos envió móviles para realizar las inspecciones correspondientes.

Según supo la diaria, la información surgió a partir de una placa reenviada en un grupo de Whatsapp de estudiantes que luego advirtieron que la amenaza estaba dirigida a Argentina y volvieron a llamar para corregir el error. Este miércoles recibieron amenazas de bomba la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad General Sarmiento y la Universidad Nacional de La Plata.