El 27 de enero, en la ciudad de Las Piedras, en Canelones, se produjo un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Wilson Ferreira Aldunate. Al llegar, los funcionarios policiales y de Bomberos constataron el fallecimiento de una mujer de 69 años, cuyo cuerpo fue encontrado boca abajo en un dormitorio de tres por tres metros.

La investigación quedó a cargo del personal de la Seccional 4 de Las Piedras, en conjunto con la fiscal letrada de esa localidad, Bárbara Zapater. Dicha investigación se basó en el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos, lo cual permitió identificar a un sospechoso en la causa.

Según un comunicado de la Jefatura de Policía de Canelones, al que accedió la diaria, las imágenes recogidas de las cámaras de seguridad permitieron determinar la presencia del hombre en el exterior de la vivienda cuando se produjo el siniestro, así como su posterior retiro del lugar, “sustrayendo objetos propiedad de la víctima”.

El viernes 6 de febrero, la policía detuvo a un hombre de 37 años con antecedentes penales y, finalmente, este domingo, el Juzgado Letrado de Las Piedras imputó al hombre por la presunta autoría de un delito de homicidio especialmente agravado. En ese marco, como medida cautelar, se dictó la prisión preventiva por un plazo de 120 días.