Este miércoles se llevó adelante una audiencia en el Juzgado de Conciliación de primer turno entre el titular de Valentino Uruguay, Alegre Sasson, y Valentino SPA y los abogados del estudio Vanrell, que representan a la compañía italiana Valentino. Tras no llegar a un acuerdo, el abogado defensor de Sasson, Gumer Pérez, anunció que presentará una denuncia por 9,6 millones de dólares contra ambas empresas que representan a la sede italiana.

El viernes pasado, el juez de Crimen Organizado, Fernando Islas, imputó a Sasson por un delito de estafa en reiteración real y delitos de infracción de la Ley de Marcas (17.011). En agosto del año pasado, fue incautado un contenedor con miles de prendas de vestir de la marca Valentino por parte de la División Control de Cargas-Departamento de Cargas Ilícitas de la Aduana, que dio aviso a la fiscal especializada de Delitos Económicos y Complejos, Sandra Fleitas.

En la audiencia de formalización del proceso en su contra, Fleitas argumentó que se había afectado “a consumidores actuales y potenciales que adquieren la mercadería pensando que se trata de una marca de lujo, sobre todo teniendo en cuenta que Punta del Este es un punto de referencia para los cruceros de los que bajan turistas de diversas partes del mundo”, según reconstruyó El Observador.

La tienda Valentino Uruguay está ubicada en Punta del Este. La empresa Pranabest SA, cuyo titular es Sasson, es la responsable de la importación de ropa proveniente de China y tiene la representación de las marcas Valentino e Y-3, concedidas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desde 1982.

La demanda a Valentino de Italia

En diálogo con la diaria, Pérez señaló que se ha “causado un daño prácticamente irreparable” a Sasson y mencionó el daño reputacional, moral, económico y lucro cesante, porque no ha podido vender la mercancía, ya que permanece incautada.

El abogado señaló que el procedimiento de incautación fue “totalmente irregular” por parte de la Aduana y que en el contenedor había miles de prendas, cuyo costo total asciende a los 160.000 dólares y su factura se encuentra agregada en la carpeta de la investigación preliminar fiscal. Gómez agregó que los tres funcionarios de la Aduana que participaron en el operativo dieron tres versiones diferentes y que indujeron al error a Fleitas al decirle que son prendas “falsas o apócrifas”, sin compararlas con lo que sería una prenda original y sin tener la experticia necesaria.

Además de la denuncia realizada por la Aduana, las empresas que representan a Valentino Italia presentaron denuncias ante la Fiscalía. Pérez señaló que Vanrell lo hizo con un poder vencido en 2021. “Ese poder cuando caduca se torna ineficaz, es decir, esa denuncia con un poder vencido tendría que haber sido rechazada por Fiscalía”, señaló.

Otro argumento que considera que se está omitiendo en el proceso en contra de Sasson es que la familia Sasson tiene registrada la marca desde la década de los 80 en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mientras que Valentino Italia no tiene una marca registrada en Uruguay. Según dijo, la ley de marcas establece que no puede presentar denuncias quien no tiene una marca registrada en el país.