El Ministerio del Interior desarrolló un operativo por tráfico ilícito de armas, que implicó 16 allanamientos en distintas zonas de Montevideo y Canelones y culminó con diez personas detenidas.

La investigación estuvo liderada por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, informó en un comunicado el Ministerio del Interior. Los operativos policiales se realizaron en Malvín Norte, Cerro, Barra de Carrasco y Solymar.

Se incautaron de armas, dos granadas, dos chalecos antibalas y más de 500 municiones, además de sustancias estupefacientes.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en una rueda de prensa que se está desarrollando un “despliegue importante de funcionarios y allanamientos decretados por la Justicia”. El jerarca opinó que la Policía tuvo “éxito” en el operativo, ya que se incautaron “numerosos dispositivos de arma de fuego”.