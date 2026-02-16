La jueza de Maldonado de 11º turno, Sylvana García, condenó a un hombre de 33 años por los delitos de receptación y contrabando a la pena de ocho meses de libertad a prueba, en el marco de una investigación contra una organización dedicada al robo de autos de alta gama en Punta del Este.

Según informó el Ministerio del Interior, la Operación Kartiuz se inició tras la denuncia del robo de dos vehículos, uno con matrícula paraguaya y otro con matrícula argentina de un edificio ubicado en la calle Patagonia en el barrio Aidy Grill de Punta del Este.

Los ladrones ingresaron a los apartamentos de las víctimas y robaron las llaves, también se llevaron unos diez mil dólares en efectivo.

Tras una investigación liderada por el Área de Investigaciones de Zona Operacional II y Policía Científica, que implicó el relevamiento de la cámaras de videovigilancia de la zona se lograron recuperar los dos vehículos, uno estaba estacionado en la terminal de ómnibus de Punta del Este y el otro fue encontrado en la calle Barranca Abajo, en la zona de La Pastora.

Uno de los hombres investigados fue detenido cuando concurrió a realizar un trámite en la seccional primera. Tras un allanamiento en su domicilio, se incautaron elementos vinculados a los hechos denunciado y un vehículo matriculado en Brasil.