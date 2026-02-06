Tras ser detenido este miércoles, la Justicia dispuso la prisión preventiva para el exdiputado del Partido Nacional (PN) Javier Radiccioni, informó el periodista Eduardo Preve. El dirigente blanco fue denunciado por violencia doméstica contra su expareja. Entre las agresiones, se menciona que el martes sobre las 20.30 Radiccioni “golpeó con un objeto en la cabeza” a su compañera, ocasionándole “una lesión con sangrado”.

Según supo la diaria, una familiar de la víctima fue quien informó a la Policía. Luego la víctima contó a la Policía que el nacionalista le lanzó un vaso en la cara y le cortó el labio durante una discusión sobre asuntos relacionados con el hijo de ambos, que tiene 9 meses.

Este jueves Preve informó que la fiscal Eliana Travers pidió la prisión preventiva por 120 días para Radiccioni ”por las agresiones físicas y amenazas a su pareja” y fue tipificado por “reiterados delitos de violencia doméstica agravada y lesiones personales”. Además, el periodista indicó que la Policía incautó varias armas en el domicilio.