Un joven de 22 años murió tras intentar rapiñar a un policía que circulaba en su moto por la ruta 1 a la altura de camino Tomkinson, en la noche del domingo. El policía, de 21 años, estaba de particular y respondió a varios disparos efectuados por la víctima y un adolescente de 18 años que resultó herido.

Según la información divulgada este lunes por el Ministerio del Interior, el policía efectuó cuatro disparos contra los rapiñeros. Efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional IV encontraron la moto y al joven fallecido junto a un arma de fuego y, a pocos metros, al joven que lo acompañaba, quien admitió haber intentado rapiñar al policía.

Trasladado al Hospital del Cerro, se constató que había sido herido con arma de fuego en la cadera y en la pierna derecha.

El hecho es investigado por el fiscal de Flagrancia de quinto turno, Diego Pérez, quien espera el resultado de las pericias realizadas por Policía Científica en el lugar del hecho y el relevamiento de las cámaras de seguridad.