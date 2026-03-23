Markus Buchheit, del partido AfD, en el jardín del castillo, durante el festival folclórico de Gillamoos. Foto: Nicolas Armer/dpa (Foto: Nicolas Armer / DPA / dpa Picture-Alliance vía AFP)

En una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi, fechada el 10 de marzo, 31 eurodiputados de las bancadas Europe of Sovereign Nations (ESN), Patriots for Europe (PFE), European Conservative and Reformist y European People Party reclamaron la intervención de Orsi para detener los juicios contra militares uruguayos en las causas que investigan crímenes de la dictadura uruguaya y liberar a los condenados, a los que calificaron como presos políticos, según informó El Observador y confirmó la diaria.

La misiva fue firmada por 21 eurodiputados de la bancada de ESN (extrema derecha), siete del PFE (extrema derecha), dos del ECR (derecha) y uno del EPP (derecha), y alude a una carta anterior enviada en febrero por el eurodiputado de Alternative für Deutschland (AFD) Markus Buchheit a Orsi, que no fue respondida por el mandatario uruguayo.

“El 12 de febrero de 2026, el señor Markus Buchheit le dirigió una comunicación inicial expresando su profunda alarma por la parcialidad observada en el sistema judicial en relación con los procesos contra personal militar uruguayo, por hechos alegados durante el período 1972-1985. Dicha carta destacaba la evidente violacón del espíritu de las disposiciones de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 en plenas condiciones democráticas, ratificada por el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia y afirmada de manera decisiva por la voluntad soberana del pueblo uruguayo en los referendos de 1989 y 2009”, señala el texto, al que accedió la diaria.

“Lamentablemente, pese al carácter respetuoso y constructivo de aquel llamamiento, no se ha recibido respuesta alguna hasta la fecha. Este hecho nos obliga a retomar el asunto con mayor urgencia y con un respaldo sustancialmente más amplio”, advirtieron.

En la carta señalan su convencimiento de que “el silencio en respuesta a la primera comunicación no refleja indiferencia de su parte; sin embargo, no podemos interpretar la continuidad de los procesos judiciales y las detenciones como un desafío persistente al consenso democrático plasmado en la ley de caducidad y en sus reiteradas ratificaciones populares”.

“Exigimos respetuosa pero firmemente la liberación inmediata del personal militar, policial y civiles actualmente detenidos, personas a las que consideramos presos políticos en este contexto, así como el cese inmediato de todos los procedimientos judiciales en curso y futuros que contravengan el espíritu y las disposiciones de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, agregaron.

Además, señala que “la reputación internacional de Uruguay como democracia estable y socio atractivo para la inversión y la cooperación –incluida con la Unión Europea– se vería fortalecida mediante un paso decisivo hacia el cierre definitivo de estos asuntos históricos”, y advierte que iniciaron una investigación sobre “los fondos europeos recibidos para desestabilizar a una nación democrática soberana, en detrimento del voto popular uruguayo y sus instituciones”. “La ausencia de avances nos obliga a considerar medidas adicionales en el Parlamento Europeo y otros foros internacionales”, agregaron.