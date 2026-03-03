La jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, prorrogó la prisión preventiva para dos imputados por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, perpetrado en la madrugada del 28 de setiembre, cuando dos personas ingresaron por el fondo de su casa, dispararon contra las ventanas y lanzaron una granada contra el piso del patio.

Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, se trata de los dos primeros imputados en la causa, dos hombres de unos 50 años, investigados como autores materiales del hecho, uno en calidad de autor y otro como cómplice, por asociación para delinquir, incendio, estrago y atentado.

La medida, que vencía este lunes, fue prorrogada hasta el 20 de julio, mientras avanza la investigación, a cargo de la fiscal especializada en Estupefacientes Angelita Romano y efectivos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Si bien se ha logrado obtener información tanto sobre los aspectos materiales del delito como sobre los autores intelectuales del atentado a la fiscal de Corte, el caso se mantiene en reserva a pedido de la Fiscalía.

Hasta ahora fueron imputadas ocho personas. Las primeras detenciones se concretaron al identificar a las personas que actuaron en la madrugada contra la vivienda de la fiscal. Los primeros detenidos fueron una de las personas que ingresó a la casa y una pareja que estaba esperando en un Volkswagen Bora negro para hacer un cambio de auto para la fuga. La pareja fue detenida en la zona de Villa Española y tras una indagatoria la mujer quedó en libertad.

Otro de los imputados fue detenido junto con su hermano en la zona del Nuevo Centro, donde funcionaba un taller mecánico que había recibido a uno de los autos que participaron en el hecho. De los dos hermanos fue imputado el responsable del taller, mientras que el otro, taxista, fue dejado en libertad tras constatarse que no estaba involucrado. También fue detenido y es investigado en la causa un joven de 21 años que estaba siendo indagado por otra investigación.

A fines de enero de este año, fue imputado un hombre en Las Piedras, tras un allanamiento en el que se incautaron de dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, paraguayos, chilenos, argentinos, reales brasileños y dólares estadounidenses, además de documentos presuntamente falsos como licencias de conducir y cédulas de identidad con la fotografía del detenido.

Se está investigando el vínculo entre la organización criminal liderada por Sebastián Marset y la incautación de 2.200 kilos de cocaína en Punta Espinillo en agosto del año pasado, caso por el que fueron imputadas unas seis personas, entre ellas, Luis Fernando Fernández Albin, socio de Marset. La policía también investiga el vínculo entre el atentado y la banda conocida como Los Suárez, de Villa Española.