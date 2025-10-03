Una persona fue detenida este viernes por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, informaron fuentes del Ministerio del Interior a la diaria. Se trataría del segundo autor material del hecho y una de las dos personas que llegaron a ingresar a la finca para disparar y tirar el artefacto explosivo.

Asimismo, este jueves fue detenido un hombre de 50 años, junto con otra persona que posteriormente fue liberada al no encontrarse pruebas que la vincularan al hecho. Se prevé que la fiscal de estupefacientes, Angelita Romano, impute este viernes al hombre que quedó detenido.

Además, hay otra persona detenida, un joven de 21 años que será indagado por posibles vínculos con el atentado, pero que fue detenido en el marco de otra investigación.

La fiscalía indaga las conexiones entre los detenidos y la organización criminal liderada por Sebastián Marset.