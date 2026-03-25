La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, analizará el jueves la prórroga de medidas cautelares para dos de los siete imputados en la causa que investiga el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre, cuando dos personas dispararon contra las ventanas de la casa desde el patio de atrás.

Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, los dos imputados se encuentran cumpliendo prisión preventiva y serán conducidos para participar de la audiencia, debido a que el sistema de teleconferencia está fallando. Según señalaron, se trata de dos personas que habrían participado en la planificación del atentado y están investigados por los delitos de asociación para delinquir, atentado y estrago.

El padre de uno de ellos, que fue detenido junto a su hijo, alcanzó un acuerdo abreviado para ser condenado por un delito de receptación agravada y tráfico interno de armas, debido a que encontraron en su poder municiones pertenecientes a la policía, pero quedó desvinculado de la investigación por el atentado contra Ferrero, según informó su abogado Martín Frustacci.

A principios de marzo, la jueza Olivera prorrogó la prisión preventiva de otros dos imputados en la causa hasta el 20 de julio. Se trata de los dos primeros imputados en la causa: dos hombres de unos 50 años investigados como autores materiales del hecho, uno en calidad de autor y otro como cómplice, por asociación para delinquir, incendio, estrago y atentado.

Hasta ahora son siete los imputados por la causa. Inicialmente, la investigación, a cargo de la fiscal especializada en estupefacientes Angelita Romano, logró identificar y detener a los autores materiales del hecho y a quienes participaron realizando tareas de soporte, principalmente a partir de la información obtenida por las cámaras de seguridad. Luego, avanzada la investigación que llevan adelante efectivos de la Dirección de Información e Inteligencia Policial (DGIIP), en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, se obtuvo información para detener a personas vinculadas a la planificación del hecho, entre ellos un hombre detenido en Las Piedras, al que se le incautó dinero, drogas y documentos de identidad falsificados.

La investigación continúa apuntando a una represalia vinculada a la organización criminal liderada por Sebastián Marset por la incautación de 2.200 kilogramos de cocaína en Punta Espinillo, en agosto del año pasado.