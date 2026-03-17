El ciberdelito es una modalidad cada vez más instalada en nuestro país, lo que se refleja en su mayor peso en las estadísticas oficiales tanto del Ministerio del Interior como de la Fiscalía General de la Nación (FGN). De acuerdo a datos de la FGN, en 2025 se registraron unas 11.189 denuncias de ciberdelitos, aún ubicándose por debajo de las denuncias de estafa, que cerraron en 16.973.

Este es el primer balance anual emitido luego de que entrara en vigencia la Ley de Prevención y Represión de la Ciberdelincuencia (N°20.327), que tipificó una serie de delitos concretados por medios digitales. El artículo 3° incluyó el delito de “fraude informático” dentro del Código Penal, que aplica a todo aquel que “con estratagemas o engaños artificiosos induzca en error a alguna persona para obtener información”, mediante el uso de la tecnología, con el fin de sacar provecho, realizar operaciones financieras, transferencias o pagos no consentidos en perjuicio de otro.

El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio de Interior, Diego Sanjurjo, explicó a la diaria Verifica que aún existe una “distorsión muy grande del tipo registral”, ya que la nueva normativa es de reciente aplicación. Esto se traduce en que los operadores del sistema de Justicia, encargados del ingreso de las denuncias en el sistema, aún cometen errores o no aplican los criterios correctos de registro, por lo que la cifras “tardarán varios años en estabilizarse”.

Los ciberdelitos atravesaron un aumento mensual sostenido a lo largo del año, a la par de una tendencia a la baja en los delitos de estafa. Mientras que en enero de 2025, los ciberdelitos denunciados fueron 179, en diciembre alcanzaron 1.995, 11 veces más. Por otra parte, las denuncias de estafa registradas en enero fueron 2.125, cifra que en diciembre fue de apenas 497.

Si bien Sanjurjo definió como “improbable” que hayan caído las estafas, la AECA si identificó una caída por primera vez en la serie en la cantidad acumulada de fraudes informáticos y estafas. De acuerdo al informe preliminar de estadísticas criminales –el documento final se divulgará recién en abril–, los ciberdelitos sumados a las estafas cerraron en 26.182. Tuvo un descenso de 16,7% respecto al año anterior. En 2022 estos delitos superaron a las rapiñas, que reflejan un descenso desde su récord histórico de 2019 cuando alcanzaron 30.641 denuncias, hasta caer a 15.656 en 202. Em ese caso, hubo una reducción de 49%.

De aplicarse el mismo criterio con los datos de FGN, el acumulado de estafas y ciberdelitos arrojó un total de 28.162 estafas en 2025, lo que significó una caída de 11,5% respecto a 2024, período en que se registraron 31.811 denuncias.

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