El narcotraficante Sebastián Marset fue capturado en la madrugada de este viernes en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, informó el medio paraguayo ABC Digital y confirmó la diaria con fuentes del gobierno. Marset fue trasladado desde Santa Cruz en un avión de la DEA que llegó el jueves a Bolivia desde Lima.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, dijo que en el operativo para su detención la Policía se desplegó desde las 2.00. “Realmente [tenía] muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, sostuvo el jerarca.

Rachid indicó que la confirmación respecto de la captura llegó antes de las 7.00 del viernes desde Bolivia y que se mantiene comunicado con sus pares bolivianos. El narcotraficante uruguayo estaba prófugo desde febrero de 2022, cuando se llevó adelante en Paraguay la operación A Ultranza. Uno de sus exsocios lo acusó por el secuestro de sus familiares y había denunciado que se encontraba “en la zona del Urubo”, en Santa Cruz.

Fuentes bolivianas allegadas a la investigación dijeron a la diaria que Marset fue detenido en una casa en el barrio Las Palmas y que no hubo enfrentamiento armado durante el operativo, en el que también fueron detenidas otras tres personas, una mujer y dos varones. Las fuentes señalaron que desde hace varios días la Policía había intensificado su presencia tanto en el barrio Las Palmas como en la zona de Urubo.

Señalaron que el operativo se concretó con agentes que llegaron a Santa Cruz desde La Paz, con la colaboración de la DEA. Si bien la Justicia boliviana podría iniciar una investigación por varios delitos, entre ellos uno de terrorismo y tráfico de armas, se estima que sería rápidamente trasladado a Estados Unidos por motivos de seguridad.

En diálogo con la radio ABC Cardinal, el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, dijo que si bien “el único que tiene proceso abierto contra Marset es Paraguay, es posible que sea trasladado a Estados Unidos”. Aunque señaló que es una decisión que debe definirse por vía judicial, opinó que “estaría de acuerdo” en que fuera trasladado a Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene mejores condiciones para su detención”, señaló Riera, y agregó que la DEA participó en la información que determinó el operativo y recalcó que existen líneas directas con Estados Unidos. Riera reiteró que está de acuerdo con que Marset sea trasladado a “donde esté más seguro, donde más información se obtenga”, y agregó que al ser extraditado a Estados Unidos “dejamos un tipo peligroso fuera de Paraguay”. “Lo importante es tener la mayor información para que caigan todos, hasta el último, con o sin protección”, afirmó.

En el mismo sentido se expresó el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón Fernández, quien dijo al mismo medio que si bien su país pedirá formalmente la extradición, hay información “semioficial” de que Estados Unidos quiere llevárselo.

En cuanto a la información que permitió concretar el operativo, Riera dijo que a partir de un análisis del último video que publicó Marset se determinó que parte de las armas que exhibió pertenecían al Ejército boliviano.

Su esposa, Gianina García Troche, continúa presa en Paraguay y el propio Marset había cuestionado su permanencia en prisión, además de reiterar que no tenía previsto entregarse.