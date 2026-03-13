Detención de Sebastián Marset por efectivos de la Policía boliviana y la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, AFP

Tras cuatro años prófugo, en la madrugada del viernes fue capturado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Este viernes, Marset fue trasladado a Estados Unidos en un avión de la DEA que llegó el jueves a Bolivia desde Lima.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, fue el primero en confirmar la detención. “Realmente [tenía] muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, sostuvo el jerarca pasadas las 8.00 de la mañana.

Rachid indicó que la confirmación respecto de la captura llegó antes de las 7.00 del viernes desde Bolivia. El narcotraficante uruguayo estaba prófugo desde febrero de 2022, cuando se llevó adelante en Paraguay la operación A Ultranza. Uno de sus exsocios lo acusó por el secuestro de sus familiares y había denunciado que se encontraba “en la zona del Urubo”, en Santa Cruz.

Marset fue detenido en una casa en el barrio Las Palmas y no hubo enfrentamiento armado durante el operativo, en el que también fueron detenidas otras tres personas, una mujer y dos varones. Las fuentes señalaron que desde hace varios días la Policía había intensificado su presencia tanto en el barrio Las Palmas como en la zona de Urubo.

“Guardó silencio todo el tiempo”, informó el ministro de Gobierno de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo el viernes que “pasará tiempo para entender la dimensión de lo que ha acontecido con la detención de Sebastián Marset” y aseguró que la captura de Marset “reafirma la voluntad del gobierno de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales”.

“Bolivia reafirma este nuevo camino donde el trabajo honesto [...] es el camino correcto para sacar a Bolivia adelante, y esos esfuerzos están dando frutos. Bolivia está demostrando que quiere y puede contribuir a la seguridad continental”, señaló Paz, al tiempo que agradeció la cooperación internacional en el operativo.

“La captura de Marset ha sido posible gracias al trabajo de la Policía boliviana [...] esta no es una victoria del gobierno nacional, esta es una victoria de todos los bolivianos y las bolivianas”, agregó. Además, destacó la profesionalización de la Policía, que logró la detención de Marset sin heridos.

Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, dijo que se inició una tarea de investigación con las unidades especializadas de la Policía “hace varias semanas” y destacó la “discreción” con la que se llevó adelante el operativo.

“Se ha establecido que este peligroso individuo hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz, esto nos llegó a nosotros”, señaló, y detalló que el operativo comenzó a las 3.00 en dos inmuebles, “con diferencia de minutos”. Oviedo explicó que la primera intervención fue en una casa donde estaba el equipo de seguridad de Marset, tres hombres y una mujer, y luego se ingresó en la casa donde estaba Marset, a unos ocho minutos de distancia.

“Ahí procedemos a su captura; se lo trató de manera respetuosa, sin violencia física ni psicológica sobre él. Él guardó silencio todo el tiempo”, afirmó Oviedo, quien confirmó su traslado a Estados Unidos a partir de la expulsión de Bolivia, ya que estaba requerido internacionalmente.

En cuanto a la participación de la DEA, Oviedo dijo que “se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos” y que durante el gobierno anterior “hubo negligencia” de la Policía.

El traslado a Estados Unidos

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, había informado desde su cuenta de X que el narcotraficante sería juzgado por la justicia internacional, aunque no había dado detalles de cuál sería el ámbito. “La Policía boliviana, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, ejecutó un operativo perfecto. Ha sido capturado Sebastián Marset, la justicia internacional será quien lo juzgue. No habrá un lugar en Bolivia donde puedan ocultarse los delincuentes”, publicó Saucedo.

Minutos antes de que despegara el avión desde el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, presuntamente con Sebastián Marset, rumbo hacia Estados Unidos, con una parada para cargar combustible en el aeropuerto de El Alto, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, expresó su acuerdo con que Marset fuera enviado a Estados Unidos, pese a que la Justicia paraguaya tenía prioridad para la extradición.

“Estados Unidos tiene mejores condiciones para su detención”, señaló Riera, y agregó que la DEA participó en la información que determinó el operativo y recalcó que existen líneas directas con Estados Unidos. Riera reiteró que está de acuerdo con que Marset sea trasladado a “donde esté más seguro, donde más información se obtenga”, y agregó que al ser extraditado a Estados Unidos “dejamos un tipo peligroso fuera de Paraguay”. “Lo importante es tener la mayor información para que caigan todos, hasta el último, con o sin protección”, afirmó en diálogo con ABC Cardinal.

En cuanto a la información que permitió concretar el operativo, Riera dijo que a partir de un análisis del último video que publicó Marset se determinó que parte de las armas que exhibió pertenecían al Ejército boliviano.