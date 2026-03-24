El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este martes con los 19 jefes de policía del país y los directores de la Policía Nacional para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública, que se dará a conocer el jueves.

A la salida del encuentro, el ministro contó en rueda de prensa que les presentaron a los jefes de la Policía los resultados del trabajo que insumió el plan y les agradecieron por los indicadores que la cartera ha recogido hasta la fecha, “los que dan la pauta que desde principio del año pasado hasta ahora se ha desarrollado un trabajo intenso”.

“Hubo un descenso muy pronunciado en algunos de esos delitos, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, que han caído prácticamente 40% respecto de 2024. Esos indicadores tan fuertes son los que aspiramos a consagrar, a consolidar en el futuro y que la meta sea, más allá de los números, que los vecinos lo aprecien, lo vivan y lo valoren”, señaló.

El jerarca destacó que lo innovador del plan es justamente la forma en la que se dio el proceso de formación hasta su resultado. “Apostamos al diseño de una política pública de seguridad que esté sistematizada y prevista para una extensión de tiempo que supere incluso el período de gobierno. Esa sistematización de las ideas que fue recogida en ámbitos junto con la sociedad civil, junto con los partidos políticos, junto con la academia y organizaciones sociales, precisamente esa es la nueva forma de hacer seguridad en el país”, detalló.

A su entender, “hasta ahora el país ha recorrido algunas fórmulas de seguridad pública que se basan principalmente en ajustes normativos y que no van más allá de la suba de penas o la incorporación de nuevos delitos al Código Penal. Nosotros queremos trascender esa forma de hacer seguridad pública y queremos precisamente planificar las actividades para el resto del período”.

-Leé más sobre esto: Carlos Negro: “No hay otra forma de construir seguridad que mediante acuerdos que vayan más allá de cada uno de los partidos”