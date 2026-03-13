Detención de Sebastián Marset por efectivos de la Policía boliviana y la DEA en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia. Foto: Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, AFP

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que “pasará tiempo para entender la dimensión de lo que ha acontecido esta madrugada con la detención de Sebastián Marset” y que la captura de Marset “reafirma la voluntad del gobierno de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales”.

“Bolivia reafirma este nuevo camino donde el trabajo honesto [...] es el camino correcto para sacar a Bolivia adelante, y esos esfuerzos están dando frutos. Bolivia está demostrando que quiere y puede contribuir a la seguridad continental”, señaló Paz, al tiempo que agradeció la cooperación internacional en el operativo.

“La captura de Marset ha sido posible gracias al trabajo de la Policía boliviana [...] esta no es una victoria del gobierno nacional, esta es una victoria de todos los bolivianos y las bolivianas”, agregó. Además, destacó la profesionalización de la Policía, que logró la detención de Marset sin heridos.

Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, dijo que se inició una tarea de investigación con las unidades especializadas de la Policía “hace varias semanas” y destacó la “discreción” con la que se llevó adelante el operativo.

“Se ha establecido que este peligroso individuo hizo una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz, esto nos llegó a nosotros”, señaló, y detalló que el operativo comenzó a las 3.00 en dos inmuebles, “con diferencia de minutos”.

Oviedo explicó que la primera intervención fue en una casa donde estaba el equipo de seguridad de Marset, tres hombres y una mujer, y luego se ingresó en la casa donde estaba Marset, a unos ocho minutos de distancia.

“Ahí procedemos a su captura; se lo trató de manera respetuosa, sin violencia física ni psicológica sobre él. Él guardó silencio todo el tiempo”, afirmó Oviedo, quien confirmó su traslado a Estados Unidos a partir de la expulsión de Bolivia, ya que estaba requerido internacionalmente.

En cuanto a la participación de la DEA, Oviedo dijo que “se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos” y que durante el gobierno anterior “hubo negligencia” de la Policía.