El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, anunció desde su cuenta de X que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset será juzgado por la justicia internacional, aunque no dio detalles de cuál será el ámbito.

“La Policía boliviana, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, ejecutó un operativo perfecto. Ha sido capturado Sebastián Marset, la justicia internacional será quien lo juzgue. No habrá un lugar en Bolivia donde puedan ocultarse los delincuentes”, publicó Saucedo.

Minutos antes de que despegara el avión desde el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, presuntamente con Sebastián Marset, rumbo hacia Estados Unidos, con una parada para cargar combustible en el aeropuerto de El Alto, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, expresó su acuerdo con que Marset fuera enviado a Estados Unidos, pese a que la Justicia paraguaya tenía prioridad para la extradición.

“Estados Unidos tiene mejores condiciones para su detención”, señaló Riera, y agregó que la DEA participó en la información que determinó el operativo y recalcó que existen líneas directas con Estados Unidos. Riera reiteró que está de acuerdo con que Marset sea trasladado a “donde esté más seguro, donde más información se obtenga”, y agregó que al ser extraditado a Estados Unidos “dejamos un tipo peligroso fuera de Paraguay”. “Lo importante es tener la mayor información para que caigan todos, hasta el último, con o sin protección”, afirmó en diálogo con ABC Cardinal.

El avión en el que presuntamente se está trasladando a Marset a Estados Unidos llegó a Santa Cruz desde Lima el jueves, con agentes de la DEA que participaron en el operativo.