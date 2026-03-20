La jueza especializada en Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, dispuso la formalización del proceso contra el responsable de la tomadora de ganado Pasfer SA, Maximiliano Rodríguez, en la causa que investiga estafa y lavado de activos en Conexión Ganadera.

Olivera aceptó el pedido del fiscal Enrique Rodríguez, quien pidió la imputación de Rodríguez por un delito de apropiación indebida y falsificación ideológica, por su participación en la firma de 62 contratos y el hecho de que no pudo explicar la ausencia de 4.950 cabezas de ganado que deberían estar en sus campos, ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres.

“Cuando se realizó el conteo de animales, el 24 de febrero de 2025, se encontraron solamente 822 animales“, señaló el fiscal Rodríguez durante la audiencia, que fue transmitida por el canal de Youtube de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Rodríguez explicó que el delito de falsificación se configura porque en las declaraciones juradas de 2024 de Maximiliano Rodríguez figuran 12.000 animales, por lo que en total en el campo de Treinta y Tres debería haber 17.000 animales, según lo que figura en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el campo solo tiene capacidad para unos 8.000.

Según informaron a la diaria fuentes allegadas a la causa, en la audiencia se dispuso prisión efectiva para Rodríguez, que fue pedida por la Fiscalía por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa de Rodríguez, que llevan los abogados Alejandro y Carlos Balbi, decidió no apelar ni la formalización ni la prisión preventiva, que estará vigente hasta el 26 de junio.

Por otra parte, Olivera aceptó como medidas cautelares otras disposiciones pedidas por la fiscalía, como el embargo sobre derechos como prominente comprador del campo deportivo de Cooper SAD, una casa en Paysandú, una camioneta y un crédito por 56.000 dólares que tenía a favor, por cheques entregados por la empresa Gladenur, en el marco de los negocios con Conexión Ganadera.

El vínculo entre Pasfer SA y Gustavo Basso comenzó en 2020. En 2019, Basso contactó a Rodríguez, a quien conocía desde hacía varios años, para comenzar a vender el ganado de Pasfer SA. “Era una persona increíble, con gestos humanos espectaculares”, comentó, y dijo que el vínculo con Conexión Ganadera siempre fue con Basso. Rodríguez explicó que Pasfer siempre trabajó con adelantos sobre ventas, y en los últimos cinco años apareció el mecanismo de la firma de contratos, que se realizaban los lunes en Florida. Si bien durante el proceso Rodríguez intentó realizar un acuerdo reparatorio con los damnificados, la fiscalía no accedió al planteo de Rodríguez y pidió su imputación.

Los abogados de Rodríguez respondieron que Rodríguez fue engañado por Gustavo Basso y que es “una víctima más de Gustavo Basso”. Para oponerse a la prisión efectiva, Balbi señaló que Rodríguez tiene dos hijas menores de edad a cargo, además de destacar que siempre estuvo a disposición de la fiscalía.

“Nos estamos olvidando de que hay 12 medidas previas (a la prisión) que podrían encuadrar perfectamente”, y expresó que se allanan “contra su convicción”, porque prevé que el tribunal penal de 4º turno, que actúa en el caso, impondrá la medida de privación de libertad.

“Estas medidas de privación de libertad y afectación patrimonial, con respecto a la participación de los tomadores de ganado, es una señal que deberá continuar con la misma operativa y ampliarse a demás personas vinculadas a la actividad delictiva”, señaló en un comunicado Matías Corts, representante de un grupo de damnificados.

“Si bien estamos presentes ante la primera afectación patrimonial por fuera de los dos matrimonios directores de Conexión Ganadera, el análisis del flujo del dinero permitirá poder incorporar bienes patrimoniales de los cargos gerenciales, mandos medios, demás tomadores de ganado y testaferros”, agregaron.

Los damnificados hicieron referencia a los comentarios que durante la transmisión de la audiencia se realizaban en defensa de Rodríguez. “Esta estafa no fue producto de una mala gestión de negocios, fue un montaje de maniobras delictivas donde un sinnúmero de personas y sus familiares se beneficiaron plenamente del producto del delito”, afirmaron.

Además, señalaron que “mientras el primer tomador de ganado deberá cumplir prisión preventiva, Daniela Cabral sigue cumpliendo arresto domiciliario en condiciones atípicas”.